"ČAK GA JE I VERENICA OSTAVILA, NIJE MOGLA DA TRPI TO" Ko je glumac koji je jedan od osumnjičenih za ubistvo taksiste u Čačku: "Često je pijan pravio probleme"
Glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R. J. (33) uhapšeni su zbog sumnje za ubistvo taksiste Dejana Stanića u Čačku, a kako se saznaje, ovo nije prvi put da ima problema sa zakonom.
Kako se saznaje, Vladimir je od ranije poznat policiji, ali zbog manjih prekršaja koje je činio u alkoholisanom stanju.
- Vladimir ima problema sa alkoholom. Stalno sedi u lokalnoj kafani i pije i svi ga takvog znaju. Često je pijan pravio probleme i bio je privođen nekoliko puta zbog prekršaja. Čak ga je i verenica ostavila jer nije mogla da trpi to ponašanje - rekao je izvor.
Uhapšen sa bratom
Podsetimo, Vladimir Jocović i njegov brat R.J. uhapšeni su zbog sumnje da su zajedno sa još jednom osobom koja je u bekstvu, nasmrt pretukli taksistu (50).
Njegov brat je, kako mediji prenose, vlasnik autoperionice.
Ko je Vladimir Jocović
Vladimir Jocović je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na Međunarodnom festivalu “Pozorište zvezdarište” u Beogradu 2011. godine, nagrade za najbolje glumačko ostvarenje “Gran Pri” za predstavu “San letnje noći” u Nišu 2012. godine, Pohvale žirija za izuzetno negovanje lepote scenskog govora i scenski pokret u predstavi “San leter noći” na 40. Internacionalnom Festivalu alternativnog i novog teatra u Novom Sadu 2013.
Glumio je u serijama poput, Vreme smrti, Klan, Žigosani u reketu... A 2024. godine je imenovan za v.d. direktora Kraljevačkog pozorišta.
