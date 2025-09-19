Slušaj vest

Glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R. J. (33) uhapšeni su zbog sumnje za ubistvo taksiste Dejana Stanića u Čačku, a kako se saznaje, ovo nije prvi put da ima problema sa zakonom.

Kako se saznaje, Vladimir je od ranije poznat policiji, ali zbog manjih prekršaja koje je činio u alkoholisanom stanju.

- Vladimir ima problema sa alkoholom. Stalno sedi u lokalnoj kafani i pije i svi ga takvog znaju. Često je pijan pravio probleme i bio je privođen nekoliko puta zbog prekršaja. Čak ga je i verenica ostavila jer nije mogla da trpi to ponašanje - rekao je izvor.

Uhapšen sa bratom

Podsetimo, Vladimir Jocović i njegov brat R.J. uhapšeni su zbog sumnje da su zajedno sa još jednom osobom koja je u bekstvu, nasmrt pretukli taksistu (50).

Njegov brat je, kako mediji prenose, vlasnik autoperionice.

Ko je Vladimir Jocović

Vladimir Jocović je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na Međunarodnom festivalu “Pozorište zvezdarište” u Beogradu 2011. godine, nagrade za najbolje glumačko ostvarenje “Gran Pri” za predstavu “San letnje noći” u Nišu 2012. godine, Pohvale žirija za izuzetno negovanje lepote scenskog govora i scenski pokret u predstavi “San leter noći” na 40. Internacionalnom Festivalu alternativnog i novog teatra u Novom Sadu 2013.

Glumio je u serijama poput, Vreme smrti, Klan, Žigosani u reketu... A 2024. godine je imenovan za v.d. direktora Kraljevačkog pozorišta.

