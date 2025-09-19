Hronika
OBRUŠILO SE DRVO I ODBACILO ČOVEKA U PROVALIJU DUBOKU 40 METARA Užas kod Bora: Na terenu vatrogasci-spasioci i 2 vozila
U ataru sela Gornjane, na lokalitetu Manastirica, večeras je došlo do teške nesreće kada je muškarca, dok je sekao drva u šumi, drvo odbacilo niz liticu, nakon čega je pao u provaliju duboku oko 40 metara.
Dojava o nesreći primljena je u 18:43 časova, a na teren su u 19:25 časova upućeni pripadnici Odseka kriminalističke policije (OKP) Bor, zajedno sa sedam vatrogasaca-spasilaca i dva vozila.
Više detalja biće poznato nakon uviđaja i završetka spasilačke akcije.
