U ataru sela Gornjane, na lokalitetu Manastirica, večeras je došlo do teške nesreće kada je muškarca, dok je sekao drva u šumi, drvo odbacilo niz liticu, nakon čega je pao u provaliju duboku oko 40 metara.

Dojava o nesreći primljena je u 18:43 časova, a na teren su u 19:25 časova upućeni pripadnici Odseka kriminalističke policije (OKP) Bor, zajedno sa sedam vatrogasaca-spasilaca i dva vozila.

Više detalja biće poznato nakon uviđaja i završetka spasilačke akcije.

Kurir/24sedam

