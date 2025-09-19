Automobil je naleteo na putnički voz koji je saobraćao na pruzi Ruma-Šabac-Loznica- Zvornik, koji je dolazio iz pravca Šapca.
policija i Hitna brzo reagovali
KOLIMA NALETEO NA PUTNIČKI VOZ: Saobraćajna nesreća kod Loznice, vozač auta u svesnom stanju prevezen u bolnicu
Slušaj vest
Večeras, oko 20 časova, došlo je do udesa na pružnom prelazu u Novom Selu, kod Loznice.
Automobil je naleteo na putnički voz koji je saobraćao na pruzi Ruma-Šabac-Loznica- Zvornik, koji je dolazio iz pravca Šapca.
Brzo su reagovali policija i Hitna pomoć. Vozač je izvučen iz kola i prevezen je, kako se saznaje, u svesnom stanju u bolnicu.
Vozač je meštanin susedne Lesnice. Pružni prelaz, inače, nije na glavnom putu kroz selo, već je u obliznjoj Drinskoj ulici.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši