Večeras, oko 20 časova, došlo je do udesa na pružnom prelazu u Novom Selu, kod Loznice.

Automobil je naleteo na putnički voz koji je saobraćao na pruzi Ruma-Šabac-Loznica- Zvornik, koji je dolazio iz pravca Šapca.

Brzo su reagovali policija i Hitna pomoć. Vozač je izvučen iz kola i prevezen je, kako se saznaje, u svesnom stanju u bolnicu.

Vozač je meštanin susedne Lesnice. Pružni prelaz, inače, nije na glavnom putu kroz selo, već je u obliznjoj Drinskoj ulici.

