"NISAM MOGLA DA NASLUTIM DA GA POSLEDNJI PUT VIDIM" Prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo je osumnjičen glumac otkrila šta se dešavalo DAN PRE UBISTVA
Taksista Dejan S. (50) iz Čačka ubijen je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu, kada su ga nasmrt pretukla tri muškarca, među kojima je i glumac Vladimir Jocović i njegov brat R.J.
Dejanova prijateljica, šokirana je saznala da je njen bivši podstanar brutalno ubijen u jednoj kafani na Ljubć keju u Čačku. Kako je izjavila, tog kobnog dana videla ga je svega nekoliko sati pre ubistva, ne sluteći da će to biti poslednji put.
- Dejan je bio čovek šaljivdžija i dobrica. Vedrog i pozitivnog duha, omiljen u svakom društvu. Radio je kao taksista. Stanovao je kod mene par godina, bio je vrlo korektan u svemu. Videla sam ga juče u gradu, pozdravio me je sa osmehom na licu. Nisam mogla ni da naslutim da je to poslednji put da ga vidim - rekla je za "Blic" jedna Čačanka.
Za ubistvo osumnjičeni glumac i njegov brat
Braća Jocović su uhapšena i oni se sumnjiče za ubistvo u saizvršilaštvu, a za trećim osumnjičenim policija traga.
Kako je saopštio MUP, oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjem muškarcu koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gde je preminuo.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.
