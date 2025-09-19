Slušaj vest

Taksista Dejan S. (50) iz Čačka ubijen je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu, kada su ga nasmrt pretukla tri muškarca, među kojima je i glumac Vladimir Jocović i njegov brat R.J.

Dejanova prijateljica, šokirana je saznala da je njen bivši podstanar brutalno ubijen u jednoj kafani na Ljubć keju u Čačku. Kako je izjavila, tog kobnog dana videla ga je svega nekoliko sati pre ubistva, ne sluteći da će to biti poslednji put.

DB.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

- Dejan je bio čovek šaljivdžija i dobrica. Vedrog i pozitivnog duha, omiljen u svakom društvu. Radio je kao taksista. Stanovao je kod mene par godina, bio je vrlo korektan u svemu. Videla sam ga juče u gradu, pozdravio me je sa osmehom na licu. Nisam mogla ni da naslutim da je to poslednji put da ga vidim - rekla je za "Blic" jedna Čačanka.

Za ubistvo osumnjičeni glumac i njegov brat

Braća Jocović su uhapšena i oni se sumnjiče za ubistvo u saizvršilaštvu, a za trećim osumnjičenim policija traga.

Screenshot 2025-09-19 172759.jpg
Glumac Vladimir Jocović Foto: Printscreen/Youtube

Kako je saopštio MUP, oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjem muškarcu koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gde je preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

Kurir/Blic

policija.jpg
Dejn s.jpg
Untitled-1.jpg
IMG_20250705_215430.jpg

