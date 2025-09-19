Slušaj vest

Vozač putničkog automobila koji je bio učesnik večerašnjeg sudara sa putničkim vozom na pružnom prelazu u Novom Selu kod Loznice, bio je, kako saznajemo, u svesnom stanju kada je izvučen iz vozila.

Prema rečima Dragane Mitrović, portparola lozničkog Zdravstvenog centra, reč je o vozaču koji ima 70 godina, zadobio je teške telesne povrede i primljen je u Urgentni centar. Dijagnostika je u toku.

Inače, od siline udara vozilo je odbačeno nekoliko metara od pružnog prelaza na pruzi Šabac-Loznica, a putnički voz kretao se ka Loznici.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKOLIMA NALETEO NA PUTNIČKI VOZ: Saobraćajna nesreća kod Loznice, vozač auta u svesnom stanju prevezen u bolnicu
hitna-pomoc-noc-3.jpg
HronikaŠLEPER SLETEO U MORAČU, POGINUO VOZAČ SA KIM: Saobraćajna nesreća se dogodila sinoć, telo izvukli danas
1708255853spasavanjepodgorica1.jpg
HronikaSUDAR DVA VOZILA KOD UŽICA, IMA POVREĐENIH: Čuo se jak udarac, ljudi su odmah pritrčali da pomognu (foto)
1758266849_uzice-gorjani-udes-fotorina1.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD VLADIČINOG HANA: Prevrnuo se traktor, jedna osoba poginula
whatsapp-image-20230410-at-4.23.35-pm.jpg