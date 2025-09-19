Na pružnom prelazu u Novom Selu kod Loznice putnički voz udario je automobil. Teško povređeni 70-godišnji vozač prevezen je u Urgentni centar, potvrđeno iz Zdravstvenog centra Loznica.
VOZAČ (70) NAKON SUDARA SA PUTNIČKIM VOZOM ZADOBIO TEŠKE POVREDE! Detalji udesa kod Loznice: Vozilo od siline udara odbačeno nekoliko metara (VIDEO)
Vozač putničkog automobila koji je bio učesnik večerašnjeg sudara sa putničkim vozom na pružnom prelazu u Novom Selu kod Loznice, bio je, kako saznajemo, u svesnom stanju kada je izvučen iz vozila.
Prema rečima Dragane Mitrović, portparola lozničkog Zdravstvenog centra, reč je o vozaču koji ima 70 godina, zadobio je teške telesne povrede i primljen je u Urgentni centar. Dijagnostika je u toku.
Inače, od siline udara vozilo je odbačeno nekoliko metara od pružnog prelaza na pruzi Šabac-Loznica, a putnički voz kretao se ka Loznici.
