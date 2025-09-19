Slušaj vest

Vatrogasci izvukli telo muškarca koji je pao u provaliju duboku 40 metara u ataru sela Gornjane kod Bora.

Dolaskom na lice mesta u 20:10 časova, ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) je izvukla lice bez svesti. Kasnije utvrđeno da je lice preminulo, prenosi Republika.

Na licu mesta prisutno OKP i PU Bor kao i mrtvozornici.

Podsetimo, danas 18:43 časova dobijena je dojava da je u ataru sela Gornjane, mesto Manastirica kod Bora, muškarac pao u provaliju dubine oko 40 metara.

Naime, dok je sekao drva u šumi, jedno drvo ga je odbacilo na liticu i nakon toga je pao u provaliju.

Kurir.rs/Republika

