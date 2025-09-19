Hronika
ŠUTIRAO ŽENU NOGOM, PA JOJ PRETIO DA ĆE JE UBITI: Jezivo porodično nasilje u Beogradu - nasilnik uhapšen, pronađen mu i pištolj
Slušaj vest
Policija u Beogradu uhapsila je D. Đ. (48) zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje oružja i municije.
On se tereti da je u porodičnom domu fizički napao svoju suprugu M. Đ. (42), zadavši joj više udaraca nogom u predelu tela, uz pretnje da će je ubiti.
Prilikom intervencije, policija je kod osumnjičenog pronašla pištolj i municiju za koje nije posedovao dozvolu.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši