Slušaj vest

Pripadnici saobraćajne policije iz Beča noćas su se našli u situaciju poput filmske, a glavni akteri su bili mladići - austrijski državljani poreklom iz Srbije, koji su prethodno ukrali automobil.

Naime, policija je noćas zaustavila vozilo u kojem su bila četiri mladića. Tokom zaustavljanja vozila, ispostavilo se da niko od njih nije vlasnik vozila. Sva četvorica su dali kotradiktorne izjave o tome ko je vlasnik automobila i tako podstakli sumnju policije.

Ali, onda se dešava nešto nepredviđeno. Jedan od njih, 19-godišnjak iznenada beži u pravcu Dunavskog ostrva. Policajci su odmah krenuli u poteru, trčeći za njim. Nakon kratkog vremena, mladić, koji je pokušao da se sakrije u visokoj travi, pronađen je i priveden.

A, onda nastaje scena poput filmske - trojica preostalih mladića su sela u auto i pobegla sa lica mesta, dok su policajci ganjali njihovog druga.