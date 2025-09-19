MLADIĆI POREKLOM IZ SRBIJE NASAMARILI POLICIJU KAO NA FILMU: Neverovatna scena u Beču - zaustavili im auto, jedan počeo da beži, a onda...
Pripadnici saobraćajne policije iz Beča noćas su se našli u situaciju poput filmske, a glavni akteri su bili mladići - austrijski državljani poreklom iz Srbije, koji su prethodno ukrali automobil.
Naime, policija je noćas zaustavila vozilo u kojem su bila četiri mladića. Tokom zaustavljanja vozila, ispostavilo se da niko od njih nije vlasnik vozila. Sva četvorica su dali kotradiktorne izjave o tome ko je vlasnik automobila i tako podstakli sumnju policije.
Ali, onda se dešava nešto nepredviđeno. Jedan od njih, 19-godišnjak iznenada beži u pravcu Dunavskog ostrva. Policajci su odmah krenuli u poteru, trčeći za njim. Nakon kratkog vremena, mladić, koji je pokušao da se sakrije u visokoj travi, pronađen je i priveden.
A, onda nastaje scena poput filmske - trojica preostalih mladića su sela u auto i pobegla sa lica mesta, dok su policajci ganjali njihovog druga.
Treba napomenuti da nijedan od umešanih mladića, koje mediji nazivaju “balkanska banda” nije imao važeću vozačku dozvolu. Bečka državna kriminalistička policija preuzela je dalju istragu s ciljem pronalaženja mladića. Kako prenose mediji, oni su već identifikovani, samo je neophodno da ih nađu, kao i automobil koji je ukraden.