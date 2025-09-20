Uhapšen Nišlija zbog sumnje na trgovinu heroinom, pretresom kuće pronađeno skoro 200 grama heroina
Hronika
UHAPŠEN DILER (25) IZ NIŠA: Policija mu upala u kuću i pronašla heroin, odmah mu određeno zadržavanje!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su K. B. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je juče pretresom kuće K. B. u Nišu, pronašla 197 grama materije za koju se sumnja da je heroin.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
Reaguj
Komentariši