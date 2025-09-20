Slušaj vest

U naselju Ljubić kej, u Čačku, u kom je u četvrtak predveče nasmrt pretučen taksista Dejan S. i dalje vlada tajac.

Podsećamo, poznati glumac Vladimir Jocović i njegov rođeni brat R.J. su zajedno s još jednim prijateljem učestvovali u tuči nakon koje je pedesetogodišnji muškarac preminuo neposredno nakon što su ga dovezli u bolnici. Nakon tuče u lokalnoj kafani, komšije i dalje u neverici prepričavaju tuču s tragičnim ishodom.

- Iz kafane se čula buka i psovke. Čuo sam i da škripe stolice i sve to nije dugo trajalo. Ubrzo potom smo začuli sirene Hitne pomoći, a došla je i policija. Zatvorili su čitav kvart, ali su se prisutni nakon incidenta razbežali, kada su videli da muškarca u bolnicu odvoze u vrlo lošem stanju. Policija je ubrzo sve blokirala, a kafani niko nije mogao da priđe dok je trajao uviđaj - priča jedan od komšija.

Kafana u kojoj se dogodilo ubistvo Foto: Kurir/D.Č.

Kafana na Ljubić keju danas radi, ali po onome što se moglo zaključiti na licu mesta, gostiju u njoj nije bilo. Komšije još kažu da je nakon tuče i juče u ovom delu ulice “bilo sablasno mirno”, te da su i oni izbegavali ovaj pravac dok policija nije obavila svoj deo posla.

Foto: Kurir/D.Č.

Podsećamo, juče u popodnevnim satima se oglasila i Policijska uprava u Čačku odakle su saopštili da su pravdi privedena dva lica, V.J. (35) kao i R.J. (33) a da se za još jednim licem čiji identitet nije saopšten, traga.

Privedeni bi danas trebalo da budu saslušani pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Čačku.