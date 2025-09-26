Slušaj vest

Početak suđenja Miodragu M. (66) iz Osipaonice kod Smedereva, kom se sudi za surovo ubistvo Dragice Vasić (53) održano je prošle nedelje u Višem sudu u Smederevu, a sada se za Kurir oglasio Nenad Cvetković, neutešni sin ubijene žene, kada je do detalja opisao kako je izgledao prvi susret sa ubicom njegove majke.

- Sestra i ja smo prisustvovali suđenju u svojstvu oštećenih, taj prvi susret sa ubicom naše majke bio je strašan. Sestra ga je prva ugledala, izgovorila je samo: "Evo ga" i tada se onesvestila ispred mene. On je samo prošao sa lisicama na rukama i u pratnji četvorice zatvorskih stražara, pogledao me je i odmah spustio pogled, i dalje mi je taj prizor u glavi - započinje ispovest Dragičin sin.

Dragica Vasić Foto: Privatna Arhiva

Kako dodaje, suđenju su prisustovali i sinovi ubice, a sam tok bio je, prema njegovom mišljenju nakon što su se slegle emocije, izuzetno napet, čak i pored toga što je ovo bio prvi susret sa ubicom njihove majke, nakon njegovog hapšenja.

- Samo suđenje je bilo napeto, ubica naše majke je sve priznao, rekao je da je svestan i sam šta je uradio, a njegova odbrana se svodila na to da on ima zdravstvenih problema, da mu je od jake doze insulina pao mrak na oči, ali to nije nikakvo opravdanje za ovakvo zlodelo - kaže Nenad, pa nastavlja:

- Da je do toga, on valjda ne bi imalo snage da uguši ženu. On je davio sa obe ruke, dok su pokušavali da ga razdvoje, uspevali su da mu pomere jedva jednu ruku, ali on se vraćao da dovrši, toliko je snage u tom trenutku imao da je on s namerom očigledno želeo da joj zaustavi vazduh - kaže naš sagovornik.

Prema rečima neutešnog sina, odbrana se pozivala na Miodragovo zdravstveno stanje, ali su na kraju suđenja predložili i pojedina veštačenja sa fokusom na obdukcioni nalaz pokojne Dragice.

- Tvrde da postoji šansa da je smrt nastupila pre davljenja i svega toga, međutim, u obdukcionom nalazu jasno stoji da je smrt moje majke nasilna - dodaje Nenad.

Miodrag M. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, zločin koji je šokirao Srbiju dogodio se 12. marta u selu Osipaonica kod Smedereva, kada je Miodrag M. (66) golim rukama ubio bivšu emotivnu partnerku Dragicu V. (53) u dvorištu kuće, naočigled njene ćerke i unuka. Kako nam je Nenad ranije ispričao, kobnog dana došlo je do žučne rasprave između Dragice i Miodraga, nakon čega je on nasrnuo na ženu i brutalno je zadavio.

Ubistvo se, kako smo pisali, dogodilo pred članovima njene porodice koja je bezuspešno pokušavala da ga spreči. Unuk ubijene žene rekao je ranije za Kurir da je Miodrag, dok je davio njegovu baku, imao "hladan pogled i smeškao se".

Inače, obdukcioni nalaz pokojne pokazao je da je smrt Dragice Vasić nastupila "usled mehaničkog udušenja stezanjem šakama u predelu vrata od strane druge osobe".

Nenad sa majkom Dragicom Foto: Privatna Arhiva

Kako kaže Nenad, prema rečima njihovog advokata, Miodrag može dobiti kaznu zatvora od pet do petnaest godina, međutim, prema njegovom mišljenju, to je mala kazna za ono što je uradio.

- Mala je to kazna za nekoga ko je krvnički ubio jednu ženu. Moja sestra i danas ima teskobe zbog onoga čemu je prisustvovala tog dana, na njene oči, naša majka je ubijena. Da sam ja bio u tom trenutku tu, znam da bi se to drugačije završilo, verovatno bi se desile dve sahrane - zaključio je Nenad.