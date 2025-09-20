Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana je Ivana D. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. avgusta 2025. godine u stanu u centru Beograda u ranim jutarnjim časovima nožem pokušala da liši života oštećenog M.M.

Osumnjićena je na saslušanju iznela svoju odbranu, delimično priznajući izvršenje krivičnog dela uz izražavanje kajanja zbog svega što se dogodilo.

Tužilaštvo je nakon saslušanja sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenoj odredi pritvor da ne bi uticala na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično delo ili, alternativno, da joj odredi meru zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije sa oštećenim.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Postoje osnovi sumnje da je 30. avgusta 2025. godine u stanu u centru Beograda oko 6:40 časova Ivana D. iz kuhinjske fioke uzela kuhinjski nož, te je više puta nožem zamahnula prema oštećenom dok je on pokušavao da se odbrani, pa ga je ubola u predelu grudnog koša i abdomena.