Pred Višim javnim tužilaštvom u Čačku, danas su saslušani glumac Vladimir J. (35) i njegov brat R. J. (33) kojima se sumnjiče da su umešani u tuču nakon koje je Čačanin Dejan Stanić (50) preminuo u Opštoj bolnici u Čačku. Pred tužiocem VJT Jasminom Lazović danas se nije pojavio treći osumnjičeni u ovom događaju, jer policija za njim još uvek traga.

Trojici osumnjičenih se na teret stavlja ubistvo u saizvršilaštvu.

- Moj branjenik Vladimir J. je danas izneo svoju odbranu i u njoj je naveo da on definitivno nikad nikog nije udario, što se i ne očekuje od jednog diplomiranog glumca i čoveka koji poseduje školu i emociju. Ja sam kao njegov branilac ubeđen da on nikog nije udario i to će kad tad izaći na videlo. On je tražio da ide na poligraf kako bi se izjasnio o toj činjenici, međutim iz meni nepoznatih razloga taj njegov zahtev nije usvojen. Tužilac Jasmina Zazović je predložila pritvor u trajanju do 30 dana, o kom će se izjasniti sudija za prethodni postupak Mirjana Rosić - izjavio je čačanski advokar Dragan Ranđelović-Džakec, dodajući da se on protivio određivanju pritvora za svog branjenika jer u ovom postupku nema kvalifikacije dela, tačnije još se po njemu ne zna da li je ovo ubistvo.

Dejan Stanić Foto: Kurir/D.Č.

- Tražo sam da mu se odredi mera napuštanja stana kao i zabrana komunikacije telefonom i preko društvenih mreža, čekamo odluku sudiej za prethodni postupak - kazao je Ranđelović.

Na današnjem predistražnom, pretresu se pojavio i drugi osumnjičeni za ubistvo u saizvršilaštvu R. J. (33), rođeni brat glumca.

- Moj branjenik je daas iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanje. Da li će tako ostati u ostatku procesa, videćemo - kazao je čačanski advokat Lazar Zimonjić branilac drugog okrivljenog.

Pred tužiocem se danas nije pojavio treći osumnjičeni, jer je on još uvek u bekstvu. U jučerašnjem saopštenju policija nije navela njegov identitet.

Kafana u kojoj je došlo do ubistva u Čačku Foto: Kurir/D.Č.

Specijalista sudske medicine dr Ljubiša Božić, je juče obavio obdukciju tela nastradalog muškarca, čiji nalaz danaz danas nije dostavljen tužiocu, jer nije završen. Dr Božić će ga naknadno dostaviti i braniti pred čačanskim pravosuđem. Međutim poznato je da žrtva poseduje teške telesne povrede.

Kako nezvanično saznajemo u ugostiteljskom objektu na Ljubić keju ne postoji video nador koji bi istrazi mogao pomogne u rešavanju ovog slučaja.