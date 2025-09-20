SASLUŠANI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U ČAČKU Dvojica dovedena pred sudiju, treći u bekstvu, a poznati glumac TRAŽI POLIGRAF: Evo kako su se branili (FOTO)
Pred Višim javnim tužilaštvom u Čačku, danas su saslušani glumac Vladimir J. (35) i njegov brat R. J. (33) kojima se sumnjiče da su umešani u tuču nakon koje je Čačanin Dejan Stanić (50) preminuo u Opštoj bolnici u Čačku. Pred tužiocem VJT Jasminom Lazović danas se nije pojavio treći osumnjičeni u ovom događaju, jer policija za njim još uvek traga.
Trojici osumnjičenih se na teret stavlja ubistvo u saizvršilaštvu.
- Moj branjenik Vladimir J. je danas izneo svoju odbranu i u njoj je naveo da on definitivno nikad nikog nije udario, što se i ne očekuje od jednog diplomiranog glumca i čoveka koji poseduje školu i emociju. Ja sam kao njegov branilac ubeđen da on nikog nije udario i to će kad tad izaći na videlo. On je tražio da ide na poligraf kako bi se izjasnio o toj činjenici, međutim iz meni nepoznatih razloga taj njegov zahtev nije usvojen. Tužilac Jasmina Zazović je predložila pritvor u trajanju do 30 dana, o kom će se izjasniti sudija za prethodni postupak Mirjana Rosić - izjavio je čačanski advokar Dragan Ranđelović-Džakec, dodajući da se on protivio određivanju pritvora za svog branjenika jer u ovom postupku nema kvalifikacije dela, tačnije još se po njemu ne zna da li je ovo ubistvo.
- Tražo sam da mu se odredi mera napuštanja stana kao i zabrana komunikacije telefonom i preko društvenih mreža, čekamo odluku sudiej za prethodni postupak - kazao je Ranđelović.
Na današnjem predistražnom, pretresu se pojavio i drugi osumnjičeni za ubistvo u saizvršilaštvu R. J. (33), rođeni brat glumca.
- Moj branjenik je daas iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanje. Da li će tako ostati u ostatku procesa, videćemo - kazao je čačanski advokat Lazar Zimonjić branilac drugog okrivljenog.
Pred tužiocem se danas nije pojavio treći osumnjičeni, jer je on još uvek u bekstvu. U jučerašnjem saopštenju policija nije navela njegov identitet.
Specijalista sudske medicine dr Ljubiša Božić, je juče obavio obdukciju tela nastradalog muškarca, čiji nalaz danaz danas nije dostavljen tužiocu, jer nije završen. Dr Božić će ga naknadno dostaviti i braniti pred čačanskim pravosuđem. Međutim poznato je da žrtva poseduje teške telesne povrede.
Kako nezvanično saznajemo u ugostiteljskom objektu na Ljubić keju ne postoji video nador koji bi istrazi mogao pomogne u rešavanju ovog slučaja.
