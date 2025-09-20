Slušaj vest

Stanko Petrušić, pripadnik "crvenih beretki" i jedan od šefova obezbeđenja čuvene "Dafiment banke" koju je osnovala pokojna Dafina Milanović, ubijen je pre 32 godine u kazinu hotela "Jugoslavija" na Novom Beogradu.

Kako se tada pričalo devedesetih godina, Petrušića je likvidirao Boro Nedović.

Boro Nedović Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Prema svedočenju upućenih iz tog perioda, Nedović se prvi put sukobio sa Petrušićem kada je došao u "Dafiment banku" da podigne pare za svoju rođaku.

"Nije imao strpljenja da čeka u redu, pa je napravio scenu. Obezbeđenje, u kome je bio Petrušić, pretuklo ga je i izbacilo napolje. Nedovićev prijatelj Milenko Mandić Manda, koji je u januaru 2000. ubijen zajedno sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u hotelu "Interkontinental", dao mu je tada pare da ode u Crnu Goru i da ostane tamo dok ne sanira povrede", otkrili su kasnije poznanici ovog rođenog Bijelopoljca, koji je u Beogradu važio za žestokog momka zbog učešća u raznim obračunima.

Foto: Privatna Arhiva

Kad se vratio u srpsku prestonicu, kako su naveli, odseo je u hotelu "Jugoslavija". U hotelskom kazinu su ga tolerisali, jer je bio gost, pa bi mu davali džabe dva žetona od po 100 maraka da igra:

"Boro nije znao da je kobne večeri Petrušićeva devojka radila u kazinu kao krupije. U trenutku kada je hteo da skine žeton, ona mu to nije dozvolila pa ju je polio viskijem. Odmah je pozvala Stanka koji je stigao posle pola sata i uperio pištolj u Bora, dok je sedeo sa bratom i još nekoliko drugova. Nedović je takođe izvadio pištolj i sa tri metka ubio Stanka".

Protivnike "bačao u Savu"!

Posle toga je Nedović otišao u Ameriku i tamo bio nekoliko meseci. Kada se vratio, sa prijateljem je otišao u Budvu, gde je 4. avgusta 1994. ubijen.

Nedović je dugo živeo u Beogradu, čak se pojavio u kultnom filmu Mašana Lekića "Welcome to Dizeldorf", gde je na pitanje šta rade sa onima koji ih iznerviraju, rekao: "Bačimo ih u Savu!"

Bio je veliki prijatelj Dejana Marjanovića Šabana, "nekrunisanog kralja Zvezdare" i bivšeg momka Svetlane Cece Ražnatović. Ubrzo nakon Borove smrti, ubijen je i Šaban koji je prethodno javno govorio u jednom intervjuu da ima saznanja o tome ko je likvidirao njegovog druga:

Foto: printscreen INSTAGRAM/PULS__ASFALTA/PRINTSCREEN

"Nekoliko puta mi je pomagao kad sam bio u gužvi. Kad sam, recimo, bio ranjen u 'Princu'. To Bori nikad ne mogu da zaboravim. Raspitao sam se malo kako je likvidiran i moji izvori, dosta pouzdani, tvrde da je dignut u vazduh plastičnim eksplozivom sa češkim detonatorom. Još tvrde da je ubica eksploziv aktivirao sa udaljenosti 200-300 metara i da je gledao kako automobil eksplodira i Boro leti u nebo".

Prvo ubistvo eksplozivom u SRJ

Na pitanje da li je Boro ubijen zbog Stanka Petrušića, Šaban je odgovorio:

"Verovatno, jer je pala reč da će ga likvidirati. Ne mogu, međutim, da shvatim ni tog ubicu koji je aktivirao eksploziv, jer je moglo da strada stotinu ljudi. Ali to su budale o kojima ti pričam. Ubijaju, ne razmišljaju ama baš ništa".

Ovo je bilo prvo takvo ubistvo u bivšoj SRJ. Nekoliko meseci kasnije na isti način je ubijen Rade Međed, brat po majci Radovana Lagundžina Žapca.

Kobni budvanski trougao

Nedović je likvidiran u "budvanskom trouglu smrti", odnosno prostoru između hotela "Mogren", "Avala" i parkinga na Trgu sunca, koji je bio koban za mnoge žestoke momke. Prva žrtva je na samo pedeset metara dalje "pala" 1. septembra 1991., kada je ubijen Kotoranin Vlastimir Zečević, zvani Mićko Talijan. Posle Nedovića, tu je 1997. stradao i Radoslav Rako Stanišić (48), zvani Raka Dilinger, kao i još desetine drugih kriminalaca, zaključno sa Milićem Minjom Šakovićem u junu prošle godine.