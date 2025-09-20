Slušaj vest

Pripadnici Uprave saobraćajne policije su danas oko 14 časova, presretačem zaustavili vozilo „audi“ koje se na državnom putu Pančevo-Opovo u Pančevu kretalo brzinom od 252,8 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnji A.J., za kog je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom kokaina.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kurir.rs

