Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. Č. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, dok će protiv dvadesetčetvorogodišnje devojke biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično delo.

Oni se terete da sinoć, nakon što su prijavili da im je nepoznato lice polomilo prozor, policijskim službenicima koji su došli da provere njihove navode, nisu otvorili vrata, a nakon što su policajci izašli ispred zgrade, oni su ih vređali, nazivali pogrdnim imenima i pretili da će ih pobiti.

Policija se potom vratila do stana, a kada je ženska osoba otvorila vrata, A.Č. je nastavio da vređa i preti policajcima, a na jednog od njih je i nasrnuo i pocepao službenu majicu, nakon čega je uzeo kuhinjski nož i zamahivao prema policajcima. Nakon što mu je policajac oduzeo nož i sprečio ga u daljem napadu, on je policijskom službeniku naneo tešku telesnu povredu, polomišvi mu ruku.

Takođe, dvadesetčetvorogodišnja devojka je vikala i udarala policijske službenike, a jednog od njih je više puta ugrizla, preteći im smrću.

Nakon dovođenja u službene prostorije A.Č. je nastavio sa vređanjem i pretnjama, a na lični zahtev je odveden u Urgetni centar na pregled, gde je prilikom pregleda pokušao da pobegne, ali je sprečen i ponovo doveden u službene prostorije.

Osumnjičenom A.Č. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu,biti priveden Višem javnom tužilaštvu.