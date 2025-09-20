Slušaj vest

- Ponovo sam tu. Gledam sivilo te zgrade. Sve mislim zazvoniće mi telefon i čuću taj zvonki glas i "srećan rođendan tata" - bolne su reči Slobodana, oca studentkinje Ivane Krivokapić (26) koja je brutalno ubijena u stanu na Zvezdari 24. decembra 2022. godine. Ivanin ubica Jetmir Gočaj ni posle skoro tri godine nije pronađen i uhapšen.

Otac Ivane Krivokapić na svoj rođendan, oglasio se na društvenim mrežama sa potresnom porukom posvećenom svojoj voljenoj ćerki.

- Plač bez suza teško boli. To je onaj plač i tuga koja nikada ne prođe, nego ostaje kao pečat na ono što je bilo i nikad proći neće. Ne može se zaboraviti, ne može se isplakati, a živeti se mora. A znaš da mi pošalješ poljubac i pomiluješ me sunčevim zracima u smiraj dana ... kažeš mi "ja sam tamo gore tata". Voli te tvoj tata - napisao je neutešni otac.

Ivana Krivokapić Foto: Printskrin/Facebook

Ivana ubijena na Zvezdari pre 2 i po godine

Podsetimo, Ivanino telo pronašla su njena braća 24. decembra 2022 godine. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i zatekli je mrtvu na krevetu otkopčanih pantalona i podignute bluze.

Ivana je navodno imala modrice po vratu i povrede usne, oka, ali i ruku, što ukazuje na to da se borila sa ubicom.

Sa vrata su joj pokidana dva lančića, koja su ostavljena na komodi, a pored je pronađen mobilni telefon sa maskom kao i kožni rokovnik.

Ubica je zadavio, pa zaključao u stan

Kako je utvrđeno, Ivanu je ubica udavio golim rukama, a zatim zaključao stan i poneo ključ sa sobom.

Ipak, u tom trenutku nije bilo zvanično potvrđeno da je reč o ubistvu, već se radilo o sumnjivoj smrti.

Jetmir Gočaj Foto: Drustvene Mreže

Ubica glumio ožalošćenog

Dok su se čekali rezultati obdukcije, Ivanin ubica Jetmir Gočaj, na društvenim mrežama objavljivao je fotografije sa ubijenom studentkinjom uz srceparajuće poruke opraštanja, kako bi sebi obezbedio alibi.

Obdukcijom je utvrđeno da je Ivana ubijena.

Više javno tužilaštvo saopštilo je da je ubica Ivane Krivokapić Jetmir Gočaj iz Crne Gore.

Za njim je raspisana međunarodna poternica.