Rođaci, prijatelji, poznanici, pa čak i oni koji ga nisu poznavali, nemi su od bola zbog smrti Alekse O. (15) koji je 16. septembra podlegao povredama koje je zadobio u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. septembra. Na njegovom Instagram profilu objavljena je srceparajuća poruka koja je sve koji su je pročitali ostavila bez teksta.

Aleksa je sahranjen 18. septembra ispred crkve Svetog Save u Barajevu, a ova poruka nastala je samo dan posle iste.

- Juče su otac i majka poslednji put bdili nad svojim sinom, slamajući se od bola i tuge koja ih je zadesila. Juče je i jedan brat stajao nemo i gledao svog mlađeg brata kako odlazi, verujući da ide na neko lepše mesto i pitajući se da li je moglo drugačije.

Juče je masa ljudi pristizala, odajući počast jednom mladom životu, jednom dečaku koji je požurio kroz život. Juče je jedna opština, jedno naselje, zastalo na koji trenutak, kao da je život stao. Jeza je obuzela svakoga ko se u tom momentu našao u blizini. Velika povorka, velika tuga i žalost, velika praznina ostala je za jednim dečakom.

Juče su se jedan deka i jedna baka slamali od bola, žaleći što im je sudbina uzela nevino čedo. Juče su drugari jecali za svojim usnulim drugom... Juče...

A danas... Danas su svi požurili nazad, svako svojim poslom i obavezama. Danas je bol i dalje prisutna, nije iščezla, samo će postajati sve veća... Danas se majka vratila u praznu sinovu sobu, sećajući se svakog trenutka od njegovog rođenja do sada. Njima je sada najteže - ocu, majci, bratu, baki i deki...

Težinu jučerašnjeg dana sa sobom smo poneli svi mi koji smo bili uz njih, ali sada nastavljamo dalje. I stoga vas molim: usporite, ne žurite, ne jurite, ne izazivajte sudbinu. Čuvajte dragoceni život, razgovarajte sa vašom decom, učite ih vrednostima i da nije svaka avantura igra. Posledice su teške i nepovratne, a tuga večna... Počivaj u miru, Aleksa - stoji u ovoj poruci.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

Podsetimo, Aleksa O. (15) koji je 11. septembra izazvao tešku saobraćajnu nesreću kod Barajeva, podlegao je povredama 16.septembra u bolnici, nakon 6 dana borbe za život.

U vozilu su bila i dvojica njegovih prijatelja od kojih je jedan zadobio teške telesne povrede, a jedan lakše.

Aleksa je upravljao vozilom koje je navodno ukrao od majke, sleteo sa puta i udario u banderu koju je gotovo prepolovio od siline udara.

Očevidac nesreće je ispričao za medije da je bio u kupatilu kada je odjedanput nešto puklo.

- Kao raketa da je pala. Bilo je oko 5 ujutru. Auto je odmah krenuo da varniči. Pozvao sam policiju i Hitnu pomoć. Jedan dečak ga je dozivao: "Aleksa, Aleksa", ali on se nije odazivao. Video sam i jednog tinejdžera pored kola imao je skroz krvavu nogu. Užasno je izgledalo, a Aleksa nije dolazio svesti. Drugi dečak je dobro, svestan, majka njegova je došla po njega - rekao je očevidac.