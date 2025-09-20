Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na putu Inđija-Ruma na ulazu u Rumu.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil je naleteo na kombi sa trubačima.

Kako se pretpostavlja, kombi je bio parkiran pored puta.

Saobraćaj je obustavljen.

Vatrogasci seku vozilo, a prema prvim informacijama ima teško povređenih lica.

