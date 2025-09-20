Hronika
AUTOMOBIL NALETEO NA KOMBI PUN TRUBAČA! Teška saobraćajna nesreća na ulazu u Rumu: Ima teško povređenih, vatrogasci SEKU VOZILO (FOTO)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na putu Inđija-Ruma na ulazu u Rumu.
Prema nezvaničnim informacijama, automobil je naleteo na kombi sa trubačima.
Kako se pretpostavlja, kombi je bio parkiran pored puta.
Saobraćaj je obustavljen.
Vatrogasci seku vozilo, a prema prvim informacijama ima teško povređenih lica.
Kurir.rs/192
