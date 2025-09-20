Slušaj vest

Francuske vlasti ove nedelje podigli su optužnicu protiv pet državljana Srbije i Crne Gore koji su pre osam dana uhapšeni u akciji francuske policije u Parizu i Normandiji.

“Zašto su se članovi crnogorske mafije našli tako daleko od svojih baza? Šta su tačno radili na francuskom tlu? Da li su planirali likvidaciju?”, pitanja su koja se postavljaju danima nakon njihovog hapšenja, prenosi francuski Le Parisien.

Naime, u sredu, 11. septembra, pet muškaraca iz Srbije i Crne Gore uhapsila je francuska policija u Parizu i Normandiji. Svi su osumnjičeni da imaju neku vrstu veze sa organizovanim kriminalom na Balkanu.

Jedan od njih, Artur Cimerman Stojanović (29) iz Beograda, bio je predmet međunarodne poternice. Veruje se da je on plaćeni ubica škaljarskog klana iz Beograda, a sumnjiči se da je u novembru prošle godine ubio pripadnike kavačkog klana Petra Lipovinu (41) i Žarka Pejakovića (25).

Žarko Pejaković i Petar Lipovina Foto: Privatna Arhiva, RINA

Zahvaljujući informacijama koje je pružio Interpol, Parisko odeljenje kriminalističke policije i Istraživačko-interventna brigada (BRI) sudske policije uspeli su da ih pronađu. Međunarodna organizacija je pre nekoliko dana obavestila francuske vlasti da se jedan 29-godišnji Srbin verovatno nalazi na francuskoj teritoriji i da ima „zločinački plan“, prema izvoru bliskom istrazi. Tako je i pokrenuta ova akcija koja je okončana sa pet hapšenja.