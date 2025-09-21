Kod Beogradskog sajma rano jutro dogodio se težak sudar dva automobila. Jeziva nesreća desila se jutros nešto posle 4 sata a u svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba.
teška saobraćajna nesreća
PRVE SLIKE S MESTA JEZIVOG SUDARA KOD SAJMA: U oba automobila bilo po petoro mladih, vatrogasci ih vadili iz olupine, prebačeni na reanimaciju (FOTO)
Slušaj vest
Prema prvim informacijama, u sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba.
Sudar automobila dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, rekao je za RTS dr Nebojša Josipović koji je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć.
Sudar kod beogradskog sajma, teško povređeno petoro mladih Foto: Printscreen/RTS
Vidi galeriju
Zbrinuti su i mobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, dodao je dr Josipović.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši