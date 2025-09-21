Slušaj vest

Prema prvim informacijama, u sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba.

Sudar automobila dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, rekao je za RTS dr Nebojša Josipović koji je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć.

Sudar kod beogradskog sajma, teško povređeno petoro mladih Foto: Printscreen/RTS

Zbrinuti su i mobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, dodao je dr Josipović.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteBeogradSTRAŠAN SUDAR KOD BEOGRADSKOG SAJMA: Teže povređeno 5 mladih, vatrogasci morali da seku lim, hitno prevezeni na reanimaciju
2025-09-21 07_20_06-Greenshot.png
HronikaOSVANUO UZNEMIRUJUĆ SNIMAK IZ SMEDEREVA, VOZAČ IZLEĆE SEKUND PRE TRAGEDIJE Teretni voz se zakucao u kombi, VOZILO OSTALO ZGUŽVANO: "Sreća pa je pobegao" (VIDEO)
Teretni voz se sudario sa kombijem u Smederevu
HronikaŠTA JE OVAJ ČOVEK PREŽIVEO?! KOMBI ZGUŽVAN SKROZ Sudar na pruzi u Smederevu: Iako scena deluje zastrašujuće, u nesreći nema teže povređenih?! (FOTO)
Screenshot 2025-09-15 101854.jpg
HronikaVOZAČ (70) NAKON SUDARA SA PUTNIČKIM VOZOM ZADOBIO TEŠKE POVREDE! Detalji udesa kod Loznice: Vozilo od siline udara odbačeno nekoliko metara (VIDEO)
hitna-pomoc-noc-1.jpg