U sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba.
teška saobraćajna nesreća
KURIR SAZNAJE, TROJE MLADIH IZ SUDARA KOD SAJMA KRITIČNO: Lekari se na odeljenju reanimacije bore za njihove živote, operacija u toku
Slušaj vest
Kako saznajemo, troje mladih iz sudara kod Sajma u kritičnom je stanju i nalaze se na odeljenju reanimacije, životno su ugroženi, a jedna od te tri osobe hitno je poslata u operacionu salu.
Među troje životno ugroženih su i dve pacijentkinje od oko 20 i 35 godina i obe su bez svesti dovezene na reanimaciju. Jedna od njih hitno je prebačena u operacionu salu zbog teške povrede jetre.
Sudar kod beogradskog sajma, teško povređeno petoro mladih Foto: Printscreen/RTS
Vidi galeriju
Životno ugrožen je i mlađi pacijent od oko 20 godina koji ima teške povrede na plućima.
Među povređenima, ali ne i životno ugroženima jeste 18-godišnjak koji nije bio vezan u automobilu i koji je zadobio prelom lobanje. Dve devojke od po 20 godina imaju povrede glave.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši