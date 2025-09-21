Slušaj vest

Težak sudar dogodio se nešto posle 4 sata ujutru, a u oba automobila bilo je po pet mladih osoba.

Kako saznajemo, troje mladih iz sudara kod Sajma u kritičnom je stanju i nalaze se na odeljenju reanimacije, životno su ugroženi, a jedna od te tri osobe hitno je poslata u operacionu salu.

Među troje životno ugroženih su i dve pacijentkinje od oko 20 i 35 godina i obe su bez svesti dovezene na reanimaciju. Jedna od njih hitno je prebačena u operacionu salu zbog teške povrede jetre.

Životno ugrožen je i mlađi pacijent od oko 20 godina koji ima teške povrede na plućima.

Među povređenima, ali ne i životno ugroženima jeste 18-godišnjak koji nije bio vezan u automobilu i koji je zadobio prelom lobanje. Dve devojke od po 20 godina imaju povrede glave.

