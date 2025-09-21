Ispred restorana „Topčiderac“ u Beogradu, noćas oko 3 sata, došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen jedan mladić.
istraga u toku
PUCNJAVA ISPRED POZNATOG RESTORANA U BEOGRADU: Ranjen mladić, policija odmah pokrenula akciju Vihor
Slušaj vest
On je pogođen u nogu, a prema nezvaničnim informacijama, ovaj incident mogao bi da bude opomena.
Zasad se ne znaju motivi sukoba.
Na lice mesta brzo je stigla policija i ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog. Policija je pokrenula akciju „Vihor 3“, ali je ona obustavljena posle nekoliko sati.
Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti ovog događaja.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši