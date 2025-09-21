Slušaj vest

On je pogođen u nogu, a prema nezvaničnim informacijama, ovaj incident mogao bi da bude opomena.

Zasad se ne znaju motivi sukoba.

Na lice mesta brzo je stigla policija i ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog. Policija je pokrenula akciju „Vihor 3“, ali je ona obustavljena posle nekoliko sati.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti ovog događaja.

Kurir.rs/Telegraf

