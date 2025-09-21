Na gradilištu u Meljaku nedaleko od Barajeva umro je radnik S.M. (47) kada je pao sa skele.
TRAGEDIJA U MELJAKU KOD BARAJEVA: Radnik (47) pao sa skele, umro na gradilištu
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naređena je obdukcija tela.
Nezvanično, u pitanju je državljanin Indije koji je radio na gradilištu. Prema rečima njegovih kolega, on je u jednom trenutku izgubio kontrolu i pao sa visine od dva metra.
Po nalogu tužilaštva naređeno je da policija pribavi sve dokaze - o radi firme, razgovor sa zaposlenima, odgovornim licima, ali i ono što su zatekli na mestu nesreće.
Kurir.rs/Telegraf
