Slušaj vest

Pripadnici Nacionalne policije Španije razbili su ogranak klana Darka Šarića koji je pripadao takozvanom "balkanskom kartelu". Operacija pod kodnim nazivom "Porodica", koja je trajala više meseci, rezultirala je hapšenjem deset osoba, uglavnom srpskih državljana, i otkrićem tri zatvorene plantaže marihuane u provincijama Alikantea, Valencije i Mursije.

Zaplenjeno je skoro 60 kilograma pupoljaka marihuane spremnih za dalju distribuciju i približno 1.500 biljaka kanabisa u različitim fazama rasta.

Istraga, koju je u junu 2025. pokrenuo UDYCO u saradnji sa Specijalnim tužilaštvom za borbu protiv droge Nacionalnog suda Španije, identifikovala je ovu grupu kao ogranak "balkanskog kartela".

Sumnja se da je grupa koristila trgovinu marihuanom kao prelazno sredstvo finansiranja radi jačanja svoje strukture i planiranja budućih većih kriminalnih operacija, uključujući i uvoz kokaina!

Otac i sin posrednici

Na čelu mreže bili su otac i sin koji su rukovodili i koordinirali aktivnosti grupe. Sin, povezan sa organizacijom jednog od najozloglašenijih kriminalaca na Balkanu, već je imao krivični dosije zbog ilegalnog uvoza nekoliko tona kokaina iz Južne Amerike.

Njegov otac je bio naveden u međunarodnim dosijeima zbog svoje uloge posrednika u mrežama trgovine drogom između Balkana i Zapadne Evrope, pošto je sarađivao sa istaknutim italijanskim organizacijama.

Nakon višemesečne istrage, agenti su locirali pet osoba ključnih za organizaciju.

Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić

Kao operativni centri služili su skladište u Kreviljenteu (Alikante) i utvrđena farma u Moganteu (Valensija). Osim toga, identifikovane su još tri lokacije ilegalnih aktivnosti u mestima El Kampelo, Bokarot i San Hines (Mursija).

Početkom septembra primećen je dolazak uzgajivača specijalizovanog za ovu vrstu iz Srbije, što je izazvalo sumnju da se organizacija sprema za novu žetvu. Stoga su, u koordinaciji sa Specijalnim tužilaštvom, traženi nalozi za pretres svih objekata.

Dana 10. septembra u Alikanteu, Mursiji i Valenciji sprovedena je velika policijska operacija. U provinciji Valensije španska policija sprovela je veliku akciju koja je rezultirala otkrićem neobične plantaže marihuane.

Privremena baza

Ovog puta kriminalci nisu koristili napušteno skladište ili izolovanu kuću, već pravu tvrđavu sa kulama i debelim zidovima u mestu Moiksent. Unutar vile, koja podseća na srednjovekovni zamak, otkriven je masovni uzgoj marihuane, a vila-tvrđava služila im je ne samo kao logistički i proizvodni centar kriminalne grupe, već i kao privremena baza kada su vođe boravile u Španiji.

Objekat se nalazio u teško pristupačnom području, a njegovo ogromno prostranstvo, izolacija i sistem zaštite olakšavali su nezakonite aktivnosti i otežavali spoljnu intervenciju.