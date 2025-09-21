Slušaj vest

Unutar vile koja podseća na srednjovekovni zamak otkriven je masovni uzgoj marihuane. U akciji je uhapšeno deset osoba, većinski državljani Srbije, a španski mediji ih povezuju sa kriminalnom mrežom Darka Šarića.

Tokom pretresa tvrđave u Španiji koja je korišćena za uzgajanje droge, agenti su pronašli oko 60 kilograma pupoljaka marihuane spremnih za transport u Evropu i skoro 1.500 biljaka u različitim fazama rasta. Deset osoba je uhapšeno u operaciji, svi državljani Srbije. Među uhapšenima su i jedan bračni par i otac vođe grupe, koji je, prema istrazi, povezan sa Darkom Šarićem. Otac i sin već su ranije pominjani u slučajevima velikih pošiljki droge u saradnji sa kriminalnim organizacijama iz Kolumbije i Italije.

Operacija, nazvana "Porodica", započela je prošlog leta.

Nakon višemesečne istrage, agenti su locirali pet osoba ključnih za organizaciju.

Kao operativni centri služili su skladište u Kreviljenteu (Alikante) i utvrđena farma u Moganteu (Valensija). Pored toga, identifikovane su još tri lokacije ilegalnih aktivnosti u mestima El Campello, Bocarot i San Ginés (Mursija).

Početkom septembra primećen je dolazak uzgajivača specijalizovanog za ovu vrstu iz Srbije, što je izazvalo sumnju da se organizacija sprema za novu žetvu.

Stoga su, u koordinaciji sa Specijalnim tužilaštvom, zatraženi nalozi za pretres svih objekata.

Dana 10. septembra u Alikanteu, Mursiji i Valenciji sprovedena je velika policijska operacija.

Agenti su u Valensiji pronašli utvrđenu vilu–tvrđavu koja je služila kao logistički i proizvodni centar kriminalne grupe, ali i kao privremena baza kada su vođe boravili u Španiji. Objekat se nalazio u teško pristupačnom području, a njegovo ogromno prostranstvo, izolacija i sistem zaštite olakšavali su nezakonite aktivnosti i otežavali spoljnu intervenciju.