Pucnjavi ispred poznato restorana na Senjaku, u kojoj je ranjen tinejdžer M. S. (18), prethodila je svađa oko devojke na proslavi rođendana, nezvanično saznaje Kurir.
KURIR SAZNAJE! Evo šta je prethodilo pucnjavi na Senjaku u kojoj je RANJEN TINEJDŽER: Haos izbio ispred poznatog restorana, ovo je razlog
U toku je istraga i identifikacija za sada nepoznatog napadača.
Podsećamo, pucnjava se dogodila oko 3 sata ujutru.
Tinejdžer je pogođen u nogu.
Policija je odmah izašla na mesto pucnjave, obavila razgovor sa svedocima i pregledala snimke sa sigurnosnih kamera.
