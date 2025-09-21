Slušaj vest

U toku je istraga i identifikacija za sada nepoznatog napadača.

Podsećamo, pucnjava se dogodila oko 3 sata ujutru.

Tinejdžer je pogođen u nogu.

Policija je odmah izašla na mesto pucnjave, obavila razgovor sa svedocima i pregledala snimke sa sigurnosnih kamera. 

