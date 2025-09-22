Slušaj vest

Uznemirenost među građanima raste, jer policija već četiri dan traga za trećim učesnikom tuče, čiji identitet javnosti nije poznat. Dvojica osumnjičenih, glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R.J. (33) u Čačku poznat pod nadimkom "Krompir" se nalaze u pritvoru i osumnjičeni su za ubistvo u saizvršilaštvu. Stariji, osim što je poznat glumac, od prošle godine je i direktor Kraljevačkog pozorišta, a imenovan je odlukom Skupštine grada Kraljeva.

Jasan motiv ovog zločina još uvek nije utvrđen, jer u istražnom postupku nisu saslušani svedoci, kao ni treći napadač koji je ključan iz više razloga, tvrdi naš izvor iz istrage.

1/4 Vidi galeriju Kafana u kojoj je došlo do ubistva u Čačku Foto: Kurir/D.Č.

- Obazrivi smo u ovom sučaju jer dvojica braće, osumnjičeni, za sada drže svoju stranu. Treći je u bekstvu i njihov je dugogodišnji prijatelj, a onaj koji bi o motivu mogao da kaže najviše, on je danas sahranjen - kaže naš izvor iz istrage, ne želeći da spekuliše o razlogu izbijanja tuče u maloj kafanici u naselju Ljubić kej. Dodaje da je mlađi brat koga u Čačku znaju pod nadimkom "Krompir" odranije poznat organima gonjenja, da je bio na robiji, zbog više krivičnih dela, među kojima i zelenašenje.

Glumac Vladimir Jocović Foto: Printscreen/Youtube

Braća su juče pred tužiocem dala svoje iskaze. Stariji, glumac, prema tvrdnjama njegovog branioca Dragana Ranđelovića Džakeca je rekao da Stanića nije ni pipnuo, čak je tražio da ide na poligraf kako bi se dokazala istinitost njegovih tvrdnji. Mlađi se branio ćutanjem, što ne znači da će tako i ostati do kraja istrage, kazao nam je njegov branilac advokat Lazar Zimonjić.

U maloj sredini kakva je čačanska gde svako svakog poznaje, za braću se zna da su prgave naravi i da često imaju problema sa zakonom, naročito glumac za koga poznaju kao boema. To znaju i njegovi školski drugari iz Čačka, jer je ove godine odbio da dođe na proslavu godišnjice mature, rekavši im da je bolje da taj događaj propusti, budući da je nezgodan kad popije. Glumac Jocović je prema izvodu iz kaznene evidencije, neosuđivan.

Čačane je dodatno uznemirila činjenica da se za trećim napadačem još uvek traga, te da ga policija još nije privela pravdi. Dodatno uznemirava podatak da iz Policijske uprave u Čačku nisu saopštili njegov identitet, pa tako iako ga neko ugleda, ne zna da je reč o licu s poternice.

Ubijeni taksista Dejan Stanić Foto: Printscreen/Instagram

Više detalja o ovom zločinu istraga će imati već početkom oktobra kada je zakazano saslušanje pet svedoka kafanske tuče sa smrtnim ishodom. Takođe, istrazi još uvek nije dostupan ni uzrok smrti, odnosno nalaz obdukcije koji se čeka iz Beograda. Činjenice su da je preminuli Stanić u čačansku bolnicu dovezen sa vidno teškim telesnim povredama, rečeno je juče pred Mirjanom Rosić, sudijom za prethodni postupak.

Nije prvi put ubijen gost u toj kafani

Omanja kafana u kojoj se odigrala tuča na Ljubić keju postoji odavno, s tim što je tokom godina menjala vlasnike. Slučaj u kom je jedan gost u njoj izgubio život, nije jedini.