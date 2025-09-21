Slušaj vest

Srbija je u šoku, granice brutalnosti su pomerene. U Obrenovcu ubica je snimao svoju žrtvu dok je umirala i taj jezivi snimak postao je viralan na društvenim mrežama. U istoj nedelji nas je potresla vest da je višestruki silovatelj, koji je bio na slobodi, ponovio svoj zločin.

Da li je ovo trenutak kada kao društvo moramo da kažemo dosta? Ko je zakazao, pravosuđe, zakoni ili sistem?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Radiša Roskić. advokat, Jelena Spasić, novinar Kurira, advokat Aleksandar Cvejić, kao i psiholog Nađa Tulić.

Roskić: Problem je u primeni zakona, a ne konstrukciji

Roskić kaže da su problemi koji se odnose na primenu zakona evidentni, dok konstrukcija samog krivično-pravnog sistema nije loša.

- Načela svakog pravnog sistema, savesne primene zakona i zakonskih propisa, jednakosti zakona za sve, prznavanje ustavnih načela i ustavno zagarantovana prava moraju biti osnov aza kvalitetnu primenu zakonskih propisa - kaže Roskić.

On dodaje da je izmena zakona u fazi javne rasprave, a da su razna rešenja ponuđena.

Spasić: Najčitaniji tekstovi su o uznemiravajućim događajima

Spasić kaže da je sigurna da događaji poput ovih uznemiriju javnost u velikoj meri, ali je javnost i gladna ovakvih događaja i snimaka:

- Brojke u smislu čitanosti i posete su svedoci tome da su ovakvi tekstovi najčitaniji. To je ono što je poražavajuća. Moram da podsetim na događaj prošle godine kada je čovek iz susedne države prenosio na društvenim mrežama ubistvo supruge i deteta - kaže Spasić.

Ona dodaje da ovakvi događaji i razvoj tehnologije morali su da dovedu do promene zakona.

Cvejić: U SFRJ je najduža moguća kazna bila 15 godina zatvora

Cvejić kaže da pretnja ne postiže cilj, pa kaže da za vreme SFRJ maksimalna kazna zakona bila je 15 godina, dok je postojala i kazna od 20 godina koja je bila zamena za smrtnu kaznu.

- Čak i tada su se dešavala krivična dela i surova ubistva, samo zbog primitivnih mogućnosti komunikacija znali se samo za zločine koje su objavljivali mediji. Danas sa telefonima i ostalim sredstvima komunikacije, moguće je živeti vrstu rijalitija i prisustvovati teškom krivičnom delu, teškom ubistvu - kaže Cvejić.

On kaže da će snimak iz Obrenovca sigurno biti dokaz, a u pitanju je krivično delo teškog ubistva. Spasić je dodala da počiniocu preti doživotna kazna zakona.

- Njemu je svejedno da li je u pitanju doživotna kazna ili kazna od pet godina, on je uradio šta je uradio - kaže Cvejić.

Tulić: Novitet je hvalisanje zločinima koje privlači publiku

Tulić navodi da kada se radi psihološko veštačenje, određuje se da li je neko uračunljiv, ne gleda se samo da li je osoba mentalno zdrava:

- Postoje određene mere, patologije poput psihoza i šizofrenije koje mogu da utiču na kaznu. Svakako, možemo reći da ovo ne može biti zdrava osoba ili osoba koja ima strukturu koja nije psihopatska. Sama činjenica da je on ovo planirao unapred, to nije ubistvo u afektu. On je to smišljao - kaže Tulić.

Ona dodaje da ne postoji dovoljno jak motiv da bi neko uradio nešto ovako, ali da postoji novitet:

- Novitet je hvalisanje koje na neki način pivuče publiku. To je bilo primetno i u Ribnikaru, jednom od najmonstruoznijih zločina, on je imao pažnju na društvenim mrežama - kaže Tulić.

Ona dodaje da će postojati ljudi koji će o slučaju u Obrenovcu reći "neka si".

