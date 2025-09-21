Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, telo mladića (25) je bilo vezano i umotano u tepih!

Na njemu su uočene rane.

Istražitelji rade na identifikaciji ubice nakon zločina u Zemunu, i pretpostavlja se da su se on i žrtva poznavali.

Nezvanično, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su viđeni zajedno sinoć.

