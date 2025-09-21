Telo mlađeg muškarca pronađeno je danas u Ulici Cara Dušana u Zemunu, saznaje Kurir.
Kurir saznaje
HOROR DETALJI UBISTVA U ZEMUNU! Telo vezano i umotano u tepih, žrtva i ubica sinoć VIĐENI ZAJEDNO
Kako Kurir nezvanično saznaje, telo mladića (25) je bilo vezano i umotano u tepih!
Na njemu su uočene rane.
Istražitelji rade na identifikaciji ubice nakon zločina u Zemunu, i pretpostavlja se da su se on i žrtva poznavali.
Nezvanično, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su viđeni zajedno sinoć.
