Slušaj vest

Kako saznajemo, osumnjičeni za ubistvo u Zemunu se predao u policijskoj stanici i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredjeno mu je zadržavanje.

Podsećamo, telo žrtve, mladića starosti 25 godina, je bilo vezano i umotano u tepih!

Na njemu su uočene rane.

Nezvanično, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su viđeni zajedno sinoć.

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE U Zemunu pronađen mrtav muškarac, sumnja se na ubistvo
screenshot-20230903-104112.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! Evo šta je prethodilo pucnjavi na Senjaku u kojoj je RANJEN TINEJDŽER: Haos izbio ispred poznatog restorana, ovo je razlog
1747854887637.jpg
HronikaOVO JE LUKSUZNA VILA U ŠPANIJI U KOJOJ SU PALI SRBI! Prve slike tvrđave gde je otkrivena VELIKA OPERACIJA Šarićevih ljudi - Dolazak jednog čoveka UPALIO ALARME
spanija.jpg
HronikaPALI SARADNICI DARKA ŠARIĆA U ŠPANIJI! Otac i sin glavni organizatori grupe, U VILI TVRĐAVI ZAPLENJENO VIŠE OD 60 KILOGRAMA NARKOTIKA!
zaplena-droge-mup-srbije.jpg