Aleksa I. (24) osumnjičen je za ubistvo u Zemunu, saznaje Kurir.
Sinoć viđeni zajedno?
PREDAO SE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U ZEMUNU! Ušetao u policijsku stanicu, žrtva pronađena u JEZIVOM STANJU
Kako saznajemo, osumnjičeni za ubistvo u Zemunu se predao u policijskoj stanici i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredjeno mu je zadržavanje.
Podsećamo, telo žrtve, mladića starosti 25 godina, je bilo vezano i umotano u tepih!
Na njemu su uočene rane.
Nezvanično, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su viđeni zajedno sinoć.
