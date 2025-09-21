Slušaj vest

Telo muškarca (25) pronađeno je danas oko 13 i 30 časova u kući u ulici Cara Dušana u Zemunu.

Prva komšinica mladića koji je ubijen ispričala je da je sve bilo kao i svaki dan, te da ništa nije ukazivalo na tragediju:

- U kući gde se dogodilo ubistvo živi više ljudi, nisam sigurna da li su studenti, ali znam da žive kao podstanari. Celu noć sam šetala psa i sve je bilo kao i svaki dan, a onda sam u jednom momentu videla druga tog koji ga je našao kako se unervozio i ubrzano šetao po dvorištu - rekla je komšinica za Informer i dodala:

- Najverovatnije da ga je ubica ubio nožem, jer nismo čuli nikakve pucnje. Mladić se uzvrpoljio i uhvatio za glavu, a gazde te kuće su trenutno na moru - zaključila je komšinica.

Neki od komšija tvrde da su mladići koji su boravili u tom domaćinstvu delovali sumnjivo.

- Stalno se skupljalo društvo, jedni odlaze drugi dolaze, delovali su mutno- dodala je komšinica.

