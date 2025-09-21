Hronika
ISPLIVALO TELO U FAZI RASPADANJA IZ DRINE Užasan prizor kod Bogatića: Odmah poslato na obdukciju
Na Drini, u Badovincima kod Bogatića, popodne je pronađeno telo u fazi raspadanja.
Prema nezvaničnim informacijama, još uvek nije utvrđeno da li je utopljenik muškog ili ženskog pola, kao i da li je u pitanju migrant.
- Leš je reka izbacila na obalu u potesu Kurtovića ada, između Badovinaca i Prnjavora.
- Policija je obavila uviđaj, a po nalogu tužioca telo je transportovano u Šabac radi obdukcije kojom bi trebalo da se utvrdi identitet i uzrok smrti - naveo je izvor.
