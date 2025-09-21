Slušaj vest

Na Drini, u Badovincima kod Bogatića, popodne je pronađeno telo u fazi raspadanja.

Prema nezvaničnim informacijama, još uvek nije utvrđeno da li je utopljenik muškog ili ženskog pola, kao i da li je u pitanju migrant.

- Leš je reka izbacila na obalu u potesu Kurtovića ada, između Badovinaca i Prnjavora.

- Policija je obavila uviđaj, a po nalogu tužioca telo je transportovano u Šabac radi obdukcije kojom bi trebalo da se utvrdi identitet i uzrok smrti - naveo je izvor.

Kurir/Informer

