Slušaj vest

U selu Borišiće kod Sjenice danas je pronađeno telo Alije Kuča (39), muškarca za kojim je mesecima tragala policija zbog optužbi za teško krivično delo silovanja maloletne devojčice, člana njegove porodice. Prema prvim informacijama, telo je otkriveno oko 11:30 sati, u dvorištu porodične kuće K.A, a sumnja se da je reč o samoubistvu vešanjem.

Kako se saznaje, Kuč je pronađen obešen i u fazi raspadanja, što ukazuje da je smrt nastupila pre više dana. Policija i forenzičke ekipe obavile su uviđaj, a telo je prebačeno na obdukciju radi potvrde uzroka smrti.

Poternica i dug kriminalni dosije

Podsetimo, za Alijom Kučom je bila raspisana međunarodna poternica, nakon što je početkom godine osumnjičen za silovanje svoje maloletne ćerke. Prema medijskim navodima, kobne večeri je, nakon što ga je komšija isterao zbog neprikladnog ponašanja, odveo devojčicu do obližnje reke i tamo je silovao. Devojčica je, ohrabrena od maćehe, prijavila slučaj policiji, a potom je smeštena u dom za nezbrinutu decu.

Foto: Sandžak Danas

Njegov dosije uključuje niz krivičnih prijava – od nasilja nad bivšim partnerkama, pretnji smrću, do ilegalnog posedovanja oružja i sumnji na trgovinu ljudima. Još 2014. godine bio je osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja silovanja maloletne sestrične.

Nakon februarskog zločina, Kuč je, prema nezvaničnim informacijama, pobegao iz Crne Gore i sklonio se u svoje rodno selo Borišiće, na samoj granici sa Crnom Gorom. Upravo zbog poznavanja terena i podrške pojedinaca iz okruženja, policiji je bilo otežano njegovo lociranje.

Direktor crnogorske policije je u martu potvrdio da Kuč više nije na teritoriji Crne Gore, te da je u saradnji sa međunarodnim institucijama raspisana poternica. Ipak, uprkos opsežnoj potrazi, uhapšen nije – do današnjeg mračnog otkrića.