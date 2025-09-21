Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju dva lica zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti. 

- A.F.Č. (29) zbog izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194. Krivičnog zakonika na štetu svoje majke kojoj je uputila pretnje po život i krivičnog dela Kršenje porodičnih obaveza iz člana 196. Krivičnog zakonika na štetu svog maloletnog deteta starosti dve godine, koje je ostavila samo u zaključanom stanu, a koja krivična dela je okrivljena negirala - navodi se u saopštenju i dodaje: 

Još jedno delo porodičnog nasilja

- D.Đ. (48) zbog krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194. Krivičnog zakonika izvršenog na štetu supruge prema kojoj je primenio nasilje i pretnje da će napasti na njen život na koji način je ugrozio njen telesni integritet i spokojstvo.

Iznoseći svoje odbrane, okrivljeni su negirali izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret, a imajući u vidu postojanje zakonskih razloga za određivanje pritvora javni tužilac je podneo predlog sudu da se prema okrivljenoj A.F.Č. odredi pritvor zbog okolnosti koje ukazuju da će uticati na oštećenu i svedoke, a prema D.Đ. zbog istog razloga, ali i da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.

