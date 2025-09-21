Hronika
AUTOMOBIL UDARIO MAJKU SA DETETOM - POGINULA NA MESTU, MALIŠAN (3) U TEŠKOM STANJU Strašna nesreća u Bogatiću! Vozač pobegao sa lica mesta
U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića poginula je M.J. (38) dok je dete (3) koje je bilo sa njom zadobilo teške povrede.
- Majka je gurala dete u guralici i na njih je naletelo putničko vozilo, a vozač se nije zaustavio. Žena je poginula n amestu, a dečaka koji je bio bez svesti zbrinula je hitna pomoć i on je transportovan u šabačku bolnicu - saznaje Informer.
Uviđaj na mestu nesreće je u toku.
Policija u Bogatiću je uputila molbu svima koji imaju informacije o ovoj tragičnoj nesreći da pomognu u otkrivanju nesavesnog vozača.
