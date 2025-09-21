Hronika
OGLASIO SE MUP NAKON HAPŠENJA MUŠKARCA U ZEMUNU: Čvrstim predmetom mu naneo smrtonosne povrede, određen mu pritvor
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. I. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
On se sumnjiči da je jutros u jednoj kući u Zemunu tukao čvrstim predmetom pedesetjednogodišnjeg muškarca koji je od zadobijenih povreda preminuo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
