Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. I. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je jutros u jednoj kući u Zemunu tukao čvrstim predmetom pedesetjednogodišnjeg muškarca koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ne propustiteHronika"CELU NOĆ SAM ŠETALA, A ONDA SAM VIDELA..." Komšije otkrile šta se dešavalo neposredno PRE UBISTVA U ZEMUNU: "Najverovatnije da ga je ubio nožem" (FOTO)
zemun 2.jpg
HronikaHOROR DETALJI UBISTVA U ZEMUNU! Telo vezano i umotano u tepih, žrtva i ubica sinoć VIĐENI ZAJEDNO
zemun 2.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE U Zemunu pronađen mrtav muškarac, sumnja se na ubistvo
screenshot-20230903-104112.jpg
HronikaOVO JE ŽENA KOJA JE UBILA OCA U ZEMUNU! Otkriveno šta su radili kad ga je izbola nasmrt: "Imala je ona svoju muku... " (foto)
11.jpg