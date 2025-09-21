Slušaj vest

Policija u Bogatiću uhapsila je vozača za koga se sumnja da je večeras pokosio majku i dete u Ulici dr Mladena Miloševića i pobegao sa mesta nesreće.

Posle nesreće, koja se dogodila posle 19 časova, veliki broj policajaca i inspektora bio je angažovan u potrazi za bahatim vozačem.

U ovoj nesreći na mestu je poginula M.J. (38), dok je njen trogodišnji sin koji je bio u guralici teško povređen i prebačen je u šabačku bolnicu.

- Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i veštačenja - rekao je izvor.

Kurir/Informer

