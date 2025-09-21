Hronika
NAKON POTRAGE UHAPŠEN VOZAČ KOJI JE USMRTIO ŽENU (38) U BOGATIĆU Šetala sa trogodišnjim sinom, stradala na mestu! Teško povređeno dete prevezeno u bolnicu
Slušaj vest
Policija u Bogatiću uhapsila je vozača za koga se sumnja da je večeras pokosio majku i dete u Ulici dr Mladena Miloševića i pobegao sa mesta nesreće.
Posle nesreće, koja se dogodila posle 19 časova, veliki broj policajaca i inspektora bio je angažovan u potrazi za bahatim vozačem.
U ovoj nesreći na mestu je poginula M.J. (38), dok je njen trogodišnji sin koji je bio u guralici teško povređen i prebačen je u šabačku bolnicu.
- Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i veštačenja - rekao je izvor.
Kurir/Informer
Reaguj
Komentariši