"LJUDI SU VRIŠTALI, PRIZOR JE BIO JEZIV!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta LEDI KRV U ŽILAMA (FOTO)
Večeras se kod Šumadija sajma, u Kragujevcu, dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.
Prema prvim informacijama, povređeno je šest osoba, od kojih je nekoliko zadobilo teže povrede. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i Hitne pomoći.
- Bio je ogroman udarac, ljudi su vrištali iz automobila, prizor je bio jeziv - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA koji se zatekao na mestu nesreće.
Sudar u Kragujevcu Foto: RINA
Saobraćaj je trenutno usporen dok traje uviđaj, a vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovim delom puta.
