Slušaj vest

Večeras se kod Šumadija sajma, u Kragujevcu, dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

Prema prvim informacijama, povređeno je šest osoba, od kojih je nekoliko zadobilo teže povrede. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i Hitne pomoći.

- Bio je ogroman udarac, ljudi su vrištali iz automobila, prizor je bio jeziv - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA koji se zatekao na mestu nesreće.

Sudar u Kragujevcu Foto: RINA

Saobraćaj je trenutno usporen dok traje uviđaj, a vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovim delom puta.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteHronikaOVO JE BAJKER (54) KOJI JE POGINUO U POVRATKU SA MOTORIJADE U KRAGUJEVCU! Bojan ostavio porodicu u bolu: Nije trebalo ovako, bio si čovek, ljudina... (FOTO)
viber_slika_2025-08-25_14-44-23-990.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U KRAGUJEVCU, POGINUO MOTOCIKLISTA! Telo našao drugi bajker, zasad se ne zna zašto je izgubio kontrolu nad mašinom...
IMG_20250809_200938.jpg
HronikaŽENA POVREĐENA U NESREĆI U KRAGUJEVCU: Auto je oborio dok se kretao u rikverc (foto)
Mesto gde je starija žena povređena u Kragujevcu
HronikaŠOKANTNI DETALJI SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD KRAGUJEVCA: Izbodeni muškarac seo za volan i krenuo u bolnicu, pa imao jeziv udes!
nesreca kragujevac.jpg