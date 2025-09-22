Slušaj vest

M. J. (38) poginula je u nedelju uveče, dok je njeno dete (3) teško povređeno, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Bogatića. 

Kako je Kurir pisao, do nesreće je došlo u Ulici dr Mladena Miloševića oko 19 časova, kada je nepoznati vozač automobilom pokosio majku i njenog sina, a potom pobegao sa lica mesta. Majka je nažalost preminula, a dete je bez svesti prebačeno prvo u šabačku bolnicu a potom i u Beograd. 

- Dečak ima višestruke povrede i zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja hospitalizovan je na Institutu za majku i dete u Beogradu - naveo je izvor za Informer. 

Poginula žena u Bogatiću Foto: printscreen društvene mreže

Policija je uhapsila vozača za kog se sumnja da je izazvao tragediju. 

- Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i veštačenja - rekao je izvor.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteHronikaNAKON POTRAGE UHAPŠEN VOZAČ KOJI JE USMRTIO ŽENU (38) U BOGATIĆU Šetala sa trogodišnjim sinom, stradala na mestu! Teško povređeno dete prevezeno u bolnicu
vvv.jpg
HronikaAUTOMOBIL UDARIO MAJKU SA DETETOM - POGINULA NA MESTU, MALIŠAN (3) U TEŠKOM STANJU Strašna nesreća u Bogatiću! Vozač pobegao sa lica mesta
IMG_20250220_193608.jpg
HronikaPOZIV ZA BAJKERE! DOĐITE DA ISPRATIMO NAŠEG BRATA NA NJEGOVO POSLEDNJE PUTOVANJE! Prijatelji organizuju počasnu vožnju za Dragana iz Bogatića "GAS DO NEBA"
poginuo.jpg
Hronika"MILI MOJ, NEKA TI JE ŠIROKO NEBESKO POLJE! SUZAMA ZALIĆEMO TELO TVOJE..." Poruke oproštaja od mladog bajkera koji je poginuo kod Bogatića KIDAJU DUŠU
WhatsApp Image 2025-06-23 at 12.36.30_edec3f47 copy.jpg