Slušaj vest

M. J. (38) poginula je u nedelju uveče, dok je njeno dete (3) teško povređeno, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Bogatića.

Kako je Kurir pisao, do nesreće je došlo u Ulici dr Mladena Miloševića oko 19 časova, kada je nepoznati vozač automobilom pokosio majku i njenog sina, a potom pobegao sa lica mesta. Majka je nažalost preminula, a dete je bez svesti prebačeno prvo u šabačku bolnicu a potom i u Beograd.

- Dečak ima višestruke povrede i zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja hospitalizovan je na Institutu za majku i dete u Beogradu - naveo je izvor za Informer.

1/3 Vidi galeriju Poginula žena u Bogatiću Foto: printscreen društvene mreže

Policija je uhapsila vozača za kog se sumnja da je izazvao tragediju.

- Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i veštačenja - rekao je izvor.