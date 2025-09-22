Slušaj vest

Jeziva nesreća dogodila se, podsetimo, u nedelju oko 19 časova u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću. Od siline udarca nesrećna žena je preminula na licu mesta, a njen sin, star svega tri godine zadobio je teške telesne povrede.

- Milena je šetala sa sinom, odnosno on je imao neki dečji bicikl, guralicu bio je pored nje... Ovo je velika tuga - kaže za Kurir prijateljica poginule žene i dodaje:

- Svi smo u šoku i za sada se ne zna kako je tačno došlo do nesreće, ali se zna da su ih ta kola bukvalno pokosila. Milena je zadobila teške telesne povrede i odmah je preminula, dok je mališan teško povređen.

Foto: printscreen društvene mreže

Vozač automobila je nakon silovitnog udarca pobegao sa mesta nesreće i nije pružio pomoć nesrećnoj ženi i njenom detetu.

- Bahati vozač je ostavio ženu i malo dete da leže u besvesnom stanju onako nasred ulice... Slučajni prolaznici i drugi vozači su odmah zastali i zvali pomoć - kaže nam sagovornik i dodaje da su lekari nažalost, samo mogli da konstatuju smrt nesrećne žene, dok je njen sin sanitetom Hitne pomoći prevezen u šabačku bolnicu gde su mu konstatovane teške povrede.

U velikoj akciji policije vozač, za koga se sumnja da je izazvao nesreću u kojoj je nastradala majka, dok je njeno dete povređeno, lišen je slobode.

Telo je poslato na obdukciju, a istraga povodom nesreće je i dalje u toku.

1/3 Vidi galeriju Poginula žena u Bogatiću Foto: printscreen društvene mreže

Potresan oproštaj

Prijatelji se od nastradale Milene potresnim porukama opraštaju od nje na društvenim mrežama.

- Neka ti je laka crna zemlja i anđeli da re čuvaju na novom putu - piše u jednoj poruci koju je objavila prijateljica poginule žene na Fejsbuku uz njenu nasmejanu fotografiju.

Takođe, još nekoliko Mileninih prijateljica se oprostilo od nje uz bolne reči:"Draga moja drugarice, počivaj u miru! Nije smelo ovako da se završi!", "Miki moja, život nije pravedan, kako je mogao da te odvede...", "Poslednji pozdrav našoj dragoj Mileni, odmori se" - samo su neki od tužnih poruka koje se mogu pročitati na društvenim mrežama.

