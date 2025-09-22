Slušaj vest

Jedna od šest teško povređenih osoba sinoć u sudaru u Kragujevcu, preminula je, potvrđeno je Kuriru.

Jedan mladić je poginuo, a pet osoba je teško povređeno u direktnom sudaru automobila i kamiona kod Šumadija sajma. Udes se dogodio u nedelju uveče oko 21:30 časova. Pored Hitne pomoći i policije, intervenisali su i vatrogasci-spasioci, koji su povređene izvlačili iz vozila.

Povređeni sa teškim povredama su prevezeni na lečenje u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu.

1/3 Vidi galeriju Sudar u Kragujevcu Foto: RINA

Kako prenosi IKragujevac u automobilu marke "reno klio" nalazilo se petoro mladih ljudi, starih između 17 i 19 godina. Troje mladih je u kritičnom stanju i lekari su ih stavili u veštačku komu kako bi im stabilizovali vitalne funkcije. Još jedan putnik iz automobila zadobio je teške povrede, ali je svestan i nalazi se na intenzivnoj nezi.

Vozač kamiona, koji je takođe zadobio teške povrede, trenutno je stabilan i van životne opasnosti.

Na licu mesta su odmah reagovale sve hitne službe – policija, vatrogasci i lekarske ekipe, koje su uložile maksimalne napore da izvuku povređene iz smrskanog vozila i pruže im neophodnu pomoć.

Saobraćaj na toj deonici puta bio je potpuno obustavljen nekoliko sati zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza. Policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do tragedije, uključujući i to da li su vremenski uslovi, brzina ili eventualna nepažnja učesnika doprineli nesreći.

Ova tragedija je duboko potresla Kragujevac, posebno zbog činjenice da su stradali mladi ljudi na pragu punoletstva, a meštani navode da je na toj deonici već bilo sličnih nesreća i apeluju na nadležne da preduzmu mere za povećanje bezbednosti u saobraćaju.

BONUS VIDEO



Saobraćajna nesreća Izvor: Kurir