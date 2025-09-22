Slušaj vest

U Čačku, u naselju Ljubić kej se prošlog četvrtka odigrala tuča u jednom ugostiteljskom objektu nakon koje je pedesetogodišnji muškarac preminuo. Trojica muškaraca, među kojima i jedan poznati glumac se sumnjiče za krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu.

Ovaj događaj je uznemirio Čačane, naročito ako se zna da je glumac istovremeno i direktor pozorišta u susednom Kraljevu. Na ovu temu govorila je novinarka Kurira, Gordana Injac, koja se u program Kurir televizije uključila iz Čačka, metrima udaljena od mesta zločina.

- Sa moje leve strane se nalazi ulica i ugostiteljski objekat u kom se u četvrtak u popodnevnim satima dogodila tuča. Što se motiva tiče, zvanična istraga u ovom trenutku raspolaže sa izjavama dvojice osumnjičenih koji su privedeni nakon tuče. Jedan od njih je poznati glumac, a drugi je njegov rođeni brat. Policija traga za trećim osumnjičenim koji je učestvovao u tuči - kaže Injac.

Ona kaže da je povređeni muškarac (50) nakon tuče primljen u bolnicu sa teškim telesnim povredama, a ubrzo je i preminuo:

- Naš izvor iz istrage kaže da oni raspolažu velikim brojem informacija sa terena, ali da dok ne bude privedeno teće lice koje je na poternici, a policija za njim traga već pet dana, oni ne mogu sklopiti telnu sliku o tome šta se dogodilo u kafani. U Čačku kruže razne kontraverzne priče o poznatom glumcu, bilo je svakakvih izjava i komentara, a u subotu su oni njegov brat saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Čačku i u spisima predmeta sotji da je on neosuđivan - kaže Injac.

Injac dodaje da je glumac u decembru prošle godine odlukom Skupštine grada Kraljeva imenovan za direktora pozorišta u ovom gradu. Ona dodaje i da se i dalje čeka na obdukcioni nalaz, a tada će biti poznat i tačan razlog smrtio preminulog.

Još jedna tragedija se odvila na samo desetinu metara od kafane

- Ono što brine Čačane, pored još jednog incidenta sa smrtnim ishodom koji se dogodio u ovom gradu, jeste da se policija oglasila dan nakon incidenta na zahtev novinara i rekli da su dva lica privedena, ali da se za trećim traga i identitet nije saopšten - kaže Injac.

Injac je podsetila da se u istom naselju, u martu ove godine na samo deset metara udaljenosti od ovog mesta zločina, dogodilo još jedno ubistvo u kom je sin usmrtio svoje roditelje, a on je priveden pravdi iste večeri.

- Kafana u kojoj se incident dogodio nije poznata po tučama, ali se pre 10 godina ovde dogodilo ubistvo kada su dva gosta ušla sa ražnjem, jedan se sapleo i ubo se na ražanj. Ovaj slučaj se vodio kao ubistvo iz nehata - kaže Injac.

