Dečak od tri godine, koji je juče povređen u saobraćajnoj nesreći u Bogatiću, u kojoj je poginula njegova majka, prebačen je iz Opšte Bolnice u Šapcu u Institut za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu.

Kako saznaju beogradski mediji, dečak nije u životnoj opasnosti, ali ima teške telesne povrede.

On je u Urgentni centar Opšte bolnice u Šapcu dovezen sinoć oko 20.30 časova. Kako navodi izvor, kada je smešten u sanitet on je bio bez svesti, ali se u međuvremenu osvestio.

Mališan ima povrede grudnog koša i ogrebotine po glavi, ali nije životno ugrožen.

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića poginula je M.J. (38), majka dečaka, kada je na njih naletelo vozilo.

- Majka je gurala dete u guralici i na njih je naletelo putničko vozilo, a vozač se nije zaustavio. Žena je poginula na mestu, a dečaka koji je bio bez svesti zbrinula je Hitna pomoć i on je transportovan u šabačku bolnicu - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Posle nesreće, koja se dogodila nakon 19 časova, veliki broj policajaca i inspektora bio je angažovan u potrazi za bahatim vozačem.

- Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i veštačenja - rekao je izvor.

(Kurir.rs - Blic)

Krnjača saobraćajna nesreća saobraćajna policija Izvor: Kurir