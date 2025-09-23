Slušaj vest

Prijateljica Milene J. (38) iz Bogatića koja je sinoć nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći dok je u guralici vozila svog trogodišnjeg sina, za Kurir je opisala jezive detalje udesa! Potresena prijateljica kaže da se Milena sa detetom sinić vraćala iz prodavnice kada ju je pokosio automobil.

Mališan je teško povređen, ali nije životno ugrožen.

Podsetimo, nesreća se dogodila sinoć oko 19 časova u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću. Nakon udesa bahati vozač je pobegao sa mesta nesreće, ali je u velikoj akciji policije nekoliko sati kasnije lišen slobode. Kako je saopšteno iz policije, osumnjičen je D. N. (32) iz Bogatića, a posle privođenja on je imao 1,43 promila alkohola u organizmu.

- Milena je sinoć krenula do prodavnice, a sa sobom je povela i svog trogodišnjeg sina. Izašli su iz prodavnice i uputili se ka kući - priča prijateljica, vidno uzmerina. Ona dodaje da Milena pored trogodišnjaka ima još jedno, starije dete.

Milena J. preminula na licu mesta Foto: printscreen društvene mreže

Prema njenim rečima Milena je poginula u blizini porodične kuće.

- Jako mi je teško da pričam o tome. Sinoć ništa nismo znali... Nismo znali kako je došlo do nesreće, a jutros smo saznali da je Milena sina gurala u triciklu i išli su samom ivicom ulice, s obzirom da nema trotoara. Taj bahati vozač je, kako kažu, trenutku toliko brzo vozio i "pokupio" ih je - kaže ona i dodaje:

- Udarac je bio silovtim, otpozadi je udario Milenu i odletela je 30 metara i udarila je u drvo, lipu. Pala je i na mestu je poginula, a dečak je ispao iz tricikla i prevrnuo se u travu pored puta. I on je bespomično ležao nakon udesa, dok je vozač samo dodao gad i pobegao. Šta rećI?! Za njega reči nemam.

Naša sagovornica kaže i da o vozaču koji je ubio Milenu i povredio njenog sina, ona ne zna mnogo.

- Komšije su sinoć čule neki tup udarac. Odmah su izašli i pokušali su da im pruže pomoć, zvali su Hitnu pomoć. Nažalost, lekari su samo mogli da konstatuju smrt naše Milene, a dečak je sanitetom prevezrn u šabačku bolnicu, a potom u Beograd - kaže sagovornica.

- Čuli smo da je policija posle kraće potrage pronašla nesavesnog vozača i automobil kojim je napravio ovu katastrofu. Užas, treba da odgovara za ovo što je uradio. Svi se sada molimo da dečak bude dobro - rekla je naša sagovornica.