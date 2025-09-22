Slušaj vest

Aleksa I. (24), osumnjičen da je juče u kući u Zemunu ubio muškarca (51), posle čega se predao policiji, zločin je najpre prijavio svojoj sestri! Kako saznaje Kurir, mladić je posle krvavog pira, telefonompozvao sestru i rekao joj: "Ja sam ubio nekoga".

- Istragom će biti utvrđeno šta je bio motiv jezivog ubistva, a sudeći po tome da je osumnjičeni telo vezao i umotao, postoji mogućnost da je nameravao da se otarasi leša i tako prikrije zločin.Međutim, izgleda da mu je proradila griža savesti, pa je umesto da telo iznese iz kuće i negde ga sakrije, on je rešio da pozove sestru i sve prizna, a potom i da se preda policiji - objašnjava izvor Kurira.

Kako je juče saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, mladiću je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u VIšem javnom tužilaštvu, a na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo.

- On se sumnjiči da je u jednoj kući u Zemunu čvrstim predmetom tukao muškarca (51) koji je od zadobijenih povreda preminuo - navodi se u policijskom saopštenju.

Kako Kurir saznaje na mestu stravičnog zločina, u kući je živelo šestoro muškaraca, koji su najverovatnije tu bili podstanari.

- Koliko mi znamo, tu poslednjih godinu dana živi šest muškaraca, tačnije četri mladića od 25 i 30 godina, i dva malo starija čoveka. Neki od njih su i u rodbinskim vezama, ali nismo sigurni ko je kome šta u tom smislu. Mladići su bili studenti, a pojedini od njih su radili i na građevini - kažu za Kurir žitelji Ulice cara Dušana u Zemunu.

Oni dodaju da nisu čuli nikakvu buku niti svađu da dopire iz kuće, pa su, kada su ugledali Hitnu pomoć, pomislili da je nekome pozlilo.

- Nismo znali šta se desilo, tek smo posle videli policiju i Hitnu pomoć. Mislili smo da je nekome pozlilo, ali smo posle iz razgovora čuli da je jedan čovek od pedesetak godina ubijen. Navodno, ubica ga je udario nekom metalnom šipkom po glavi, valjda su se pre toga sukobili i potukli - priča nam komšinica.

Sin skoro, pa nestao

Komšije kažu da su u kući, u kojoj se desilo ubistvo, ranije živeli muž, žena i sin jedinac.