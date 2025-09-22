U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Vladimiraca, vozač automobila je poginuo na licu mesta.
jezivo
PRVE SLIKE S MESTA TEŠKE NESREĆE KOD VLADIMIRACA: Vozač poginuo na mestu, od auta nije ostalo ništa, zgužvan skroz, vatrogasci sekli olupinu da dođu do tela
Slušaj vest
Do nesreće je došlo jutros oko 8 sati a vatrogasne ekipe morale su da seku vozilo kako bi izvukle telo nastradalog.
Stravična nesreća dogodila se u selu Riđake kod Vladimiraca.
Kurir.rs/Instagram 192
BONUS VIDEO
Reaguj
Komentariši