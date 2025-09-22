Slušaj vest

Crnogorska policija uhapsila je B. M. (41), državljanina Srbije koji je pokušao da uđe u Crnu Goru sa falsifikovanim ispravama i vozilom na kojem su bile tablice izdate za drugo vozilo, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Kako su naveli u saopštenju, policijski službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" u Nikšiću su, u okviru planskih aktivnosti usmerenih na obezbeđenje graničnog prelaza i sprečavanje prekograničnog kriminala, u saradnji i po nalogu nadležnog državnog tužilaštva, lišili slobode državljanina Srbije zbog posedovanja falsifikovane vozačke i saobraćajne dozvole, kao i registarskih oznaka koje ne odgovaraju vozilu kojim je upravljao.

- Naime, na graničnom prelazu Ilino Brdo, prilikom ulaska u Crnu Goru, graničnoj kontroli pristupio je B.M. (41) iz Srbije, koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke BMW 320, poljskih registarskih oznaka. Policijski službenici Stanice granične policije I Nikšić su nakon pregleda ličnih dokumenata koje je ovo lice dalo na uvid, kontrolom na II liniji graničnih provera, posumnjali u ispravnost vozačke dozvole Republike Poljske, na kojoj su zapažena odstupanja i nepravilnosti u pogledu štampe, te došli do sumnje da je reč o totalnoj reprodukciji dokumenta - piše u saopštenju crnogorske policije, u kom se dodaje:

- Daljim proverama saobraćajne dozvole i registarskih oznaka, posredstvom NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da predmetna saobraćajna dozvola nije izdata od strane nadležnih organa Republike Poljske, kao i da su registarske oznake izdate za drugo vozilo.

Nakon prikupljenog obavještenja od B.M., sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je kvalifikovao delo i po čijem je nalogu B.M. lišen slobode i protiv njega podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave, dok je vozilo privremeno oduzeto radi dodatnih provera.

Službenici Sektora granične policije nastavljaju sa aktivnostima u cilju sprečavanja nezakonitih prelazaka državne granice, otkrivanja i suzbijanja krivičnih dela i prekršaja, i osiguranja bezbednog odvijanja saobraćaja na graničnim prelazima.

