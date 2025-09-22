Slušaj vest

Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u Bogatiću, a u kojoj je poginula Milena J. (38), dok je njen trogodišnji sin teško povređen, iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja osumnjičen D. N. (32) iz Bogatića!

Kako se navodi u policijskom saopštenju, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bogatiću uhapsili su N. D. (1993) iz Bogatića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

- On se sumnjiči da je, juče u Bogatiću, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola, udario tridesetosmogodišnju ženu koja je gurala trogodišnje dete u kolicima, a potom napustio mesto saobraćajne nezgode. Žena je preminula na licu mesta, dok je dete zadobilo povrede. Policija ga je ubrzo pronašla i alkotestirala, a utvrđeno je da ima 1,43 promila alkohola u organizmu - piše u saopštenju policije.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

