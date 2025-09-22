Slušaj vest

Tokom vikenda dogodila se pucnjava ispred jednog poznatog restorana na Senjaku u kojoj je povređen tinejdžer (18) koji je hicem iz vatrenog oružja pogođen u nogu. On je prevezen u bolnicu, a kako Kurir nezvanično saznaje, mladić je sada u stabilnom stanju i oporavlja se.

Kako Kurir nezvanično saznaje, do pucnjave je došlo zbog svađe oko devojke, a zašto sve češće među mladima svađe eskaliraju u ozbiljne sukobe, za Kurir je objasnio Ratomir Antonović, kriminolog.

- Nažalost, već izvesno vreme postoji dodatna kriminalizacija mladih ljudi. Dodatna agresija je prisutna ne samo u našem društvu, već globalno, jer se promovišu agresivni sadržaji. Mladi pod uticajem različitih socioloških i kulturoloških faktora nažalost postaju agresivni, imamo decu koja izvršavaju veoma ozbiljna i teška krivična dela - kaže Antonović.

On ddoaje da je u pitanju globalni fenomen, pa dodaje da smo videli u slučajeve u kojima deca od 14 godina izvrše teška, svirepa krivična dela ubistva.

- Ne mislim samo na slučaj iz Ribnikara, već i na manje poznate slučajeve gde su počinioci deca od nepunih 14 godina, a žrtve imaju preko 60 godina. Nažalost, mladi su često pod uticajem različitih supstanci, pa i alkohola, a mladi u tom stanju nedovoljne psihičke zrelosti, a posedovanjem fizičke zrelosti, oni mogu da izvrše ta krivična dela - kaže Antonović.

Antonović kaže da se izvesno vreme govori i o činjenici da deca više nisu bezopasna kao što mislimo, pa treba redefinisati neke pojmove, ali i dalje ne ukinuti potpuno zaštitnički stav.

- Oružje je sklonjeno sa ulice akcijom koja je sprovedena posle tragedije u Ribnikaru, ali i dalje postoje ilegalni komadi naoružanja. Koje god mere da preuzme država nisu dovoljno efkiasne jer mladi imaju ilegalne izvore naoružanja koji im je dostupan putem interneta, dubokih mreža koje znaju da koriste i preko kojih nabavljaju oružje. Slučaj na Senjaku je rezultat jakog afektivnog stanja u kom su se mladi našli. Uzrok je bila neuzvraćena ljubav devojke prema momku koji se našao povređen u situaciji. Upotrebio je oružje prema drugom momku - kaže Antonović.

